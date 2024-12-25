Необычный костюм Ленина на Урале вызвал гнев у россиян и критику коммунистов

По данным издания, жители Ирбита сочли костюмы «издевательством» над историческими персонажами. Чиновники пока не сняли наряды с памятников.

Кроме того, новый наряд получила и статуя Екатерины II — ее облачили в традиционный костюм снегурочки. Агентство сообщило, что местные жители раскритиковали администрацию города за переодевание памятников.

Администрация Ирбита уже ответила на критику горожан. Власти заявили, что организаторы «ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан». По их словам, целью акции являлось создание предновогоднего настроения. Костюмы снимут с монументов после праздников.

На спорную акцию обратили внимание и представители КПРФ. Первый секретарь местного обкома партии Александр Ивачев в беседе с RTVI заявил, что действия администрации Ирбита «вызывают изумление». Он также предположил, что речь может идти о преднамеренной провокации.

Несколько лет назад на памятник Ленину в Магадане установили иглы. Это также вызвало неоднозначную реакцию горожан — позднее в администрации объяснили, что иглы потребовались для защиты монумента от птиц.