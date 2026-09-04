Легойда заявил, что в РПЦ обсудят доставку мощей Дмитрия Донского в зону СВО

Возможность доставки ковчега с частицей мощей святого князя Дмитрия Донского в зону СВО, храм Вооруженных сил РФ и другие места рассматривают в Русской православной церкви. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.

«Очень много, естественно, сейчас пожеланий и из новых регионов, и понятно, что наши воины нуждаются в такой духовной поддержке. Все эти варианты рассматриваются», — отметил Легойда.

Крестный ход с частицей мощей Дмитрия Донского пройдет в Москве 6 сентября. Во главе колонны пронесут ковчег и Смоленскую икону Божией Матери «Одигитрия». После завершения хода святыни останутся в храме Христа Спасителя для всеобщего поклонения.

Останки князя были обнаружили в Архангельском соборе Московского Кремля в июле во время реставрационных работ. Экспертиза подтвердила их подлинность. Как жил Дмитрий Донской и при каких обстоятельствах нашли его останки — в материале 360.ru.