В Москве пройдет крестный ход с частицей мощей Дмитрия Донского

РПЦ: в Москве пройдет крестный ход с мощами Дмитрия Донского

Частицу мощей князя Дмитрия Донского пронесут крестным ходом 6 сентября. Об этом сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции в ТАСС .

Представитель Русской Православной церкви предположил, что реликвию после молитвенного шествия вернут в Храм Христа Спасителя.

Крестный ход пройдет в день празднования Собора Московских святых, его возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Верующие пройдут от Храма Христа спасителя по набережным Москвы-реки и Хамовническому Валу до Новодевичьего монастыря.

Ранее замглавы Музеев Кремля назвал возможную причину смерти Дмитрия Донского. По его словам, князь мог умереть от инфаркта.