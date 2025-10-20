«Лечусь и заранее смиряюсь». Симоньян сообщила о начале химиотерапии

У главного редактора RT Маргариты Симоньян начинается химиотерапия. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.

«Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. Спасибо всем, кто молится и желает добра», — написала она.

Симоньян призвала подписчиков не писать ей, что «все будет хорошо». По ее словам, все будет так, как угодно Господу, и настаивать на хорошем будущем — непозволительная дерзость.

«Лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом», — подчеркнула журналистка.

Ранее Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака. Врач-онколог, маммолог Дмитрий Шабанов отметил, что после операции на груди журналистку ожидает длительное восстановление.