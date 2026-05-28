Лебедев выплатил 300 тысяч рублей Мизулиной по иску о защите чести и достоинства

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев выплатил главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной 300 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства. Об этом в телеграм-канале написала сама истец.

«Сегодня приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тыс рублей <…>. Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО — все средства я направила в Общероссийский народный фронт», — сообщила Мизулина.

К посту она прикрепила документы, подтверждающие решение суда и осуществление перевода.

Дело о защите чести и достоинства началось в августе 2024 года, когда в интервью блогеру Юрию Дудю* Лебедев раскритиковал деятельность главы Лиги безопасного интернета.

Судебные приставы уже начали взыскивать с Дудя* 200 тысяч рублей по иску главы Лиги безопасного интернета. Исполнительное производство открыли 15 мая на основании решения Лефортовского суда Москвы.

* признан иноагентом в России.