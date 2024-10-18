Лебедев передал привет «жалким чиновникам» после запрета на въезд в Латвию

Лебедев назвал ничтожными латышских чиновников после запрета на въезд в страну

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался о латышских чиновниках, запретивших ему въезд в страну. В своем Telegram-канале он иронично назвал день, когда против него ввели ограничения, интересным.

«Вот она — сила русского языка: может и до Киева довести. Передаю привет жалким, мелким, ничтожным латышским чиновникам!» — написал дизайнер.

Латвия запретила въезд не только Лебедеву, но и юмористу Валерию Пономаренко. Россияне попали в список персон нон грата, о чем официально объявила глава МИД страны Байба Браже.

Ранее Лебедев раскритиковал уехавших за границу соотечественников. Характеризуя их, он процитировал известную русскую пословицу про дураков.