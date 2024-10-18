Артемию Лебедеву запретили въезд в Латвию

МИД Латвии заявил о запрете на въезд в страну для Лебедева и Пономаренко

Латвия запретила въезд дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко. Об этом сообщила глава МИД страны Байба Браже на своей странице в соцсети X .

«Мною принято решение включить граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвийской республики лиц (персон нон грата)», — написала она.

Согласно части второй статьи 61 Закона об иммиграции страны, иностранцу могут запретить въезд, если его сочтут угрозой безопасности или общественному порядку Латвии.

Ранее Лебедев раскритиковал эмигрировавших россиян, охарактеризовав их поведение за границей известной русской пословицей.

Браже в начале сентября отметилась призывом снять все ограничения для украинской армии, чтобы она могла наносить удары по России всем, что у нее есть.