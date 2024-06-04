Дизайнер Лебедев раскритиковал уехавших за границу россиян

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев негативно высказался о россиянах, уехавших из страны. Свою позицию в интервью телеканалу «Беларусь 1» он выразил, процитировав известную русскую пословицу.

По словам Лебедева, граждане, покинувшие Россию, стали активно защищать новое место жительства, несмотря на наличие явных недостатков. Однако в Европе могут быть коррупция или нечестные чиновники, но эмигранты все равно продолжают оправдывать свой отъезд из родной страны.

«Они должны новое место защищать как неофиты. Это называется, на самом деле, „заставь дурака богу молиться — он себе и лоб расшибет“. Это ровно то, чем они занимаются», — отметил дизайнер.

Лебедев также жестко раскритиковал всех журналистов, назвав их абсолютно никчемными людьми. По его мнению, работники СМИ часто делают ошибки при создании материалов, так как не умеют качественно работать с информацией.