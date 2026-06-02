Лебедь прогнал мужчину с Патриков в Москве

В Москве мужчина решил искупаться в Большом Патриаршем пруду, но его прогнал лебедь. Видео очевидца появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как отдыхающий разделся и зашел в воду, сделав несколько шагов. С другого конца пруда к нему стремительно поплыл белый лебедь.

Очевидец Денис рассказал 360.ru, что все отдыхающие встали на сторону птицы и заявили, что «она оказалась умнее».

«Там было много людей, но никто даже замечания не сделал, я даже удивился. Есть версия, что они искали что-то на дне. Но зачем пошел на центр пруда — неизвестно. Возможно, алкоголь сыграл свою роль. Я вообще в шоке, что лебедь на такой скорости поплыл туда, как на моторной лодке. Он защищал свой дом», — добавил он.

Ранее полицейские в Москве задержали мужчину, который плавал на сапборде по Патриаршему пруду в костюме лебедя. Он хотел привлечь внимание к содержанию пернатых, живущих в центре столицы.