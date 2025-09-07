В центре Москвы задержали плескавшегося в пруду мужчину в костюме лебедя

Акциониста, устроившего необычный перформанс в костюме лебедя, задержали на Патриарших прудах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Переодетый в птицу мужчина плавал на сапборде, на его костюме было видно надпись «пруд для лебедей, а не ******». Канал предположил, что россиянин хотел привлечь внимание к водоплавающим пернатым, которые живут в центре столицы.

В отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве, после чего его отправили на освидетельствование. По данным Telegram-канала «112», акционистом оказался представитель компании, которая продает сапборды.

Ранее в Новосибирске задержали мужчину, который жонглировал мячами и ежом на школьной линейке. В какой-то момент уличный артист снял штаны, под которыми оказались еще одни. После этого к нему подошла участковая и попросила прекратить представление, в ответ на что мужчина ударил ее в грудь.

Жонглером оказался научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в применении насилия против представителя власти.