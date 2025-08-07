Лаврова призвали принять меры по освобождению задержанного в Киргизии журналиста

Единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой защитить права журналиста, политолога и африканиста Виктора Васильева, задержанного в Киргизии. Письмо от вице-президента ЕКЦС Ивана Мельникова оказалось в распоряжении 360.ru.

«По предварительным данным, каких-либо реальных доказательств вины нашего соотечественника не представлено, ни ему, ни его адвокату несколько месяцев не предоставляют для изучения материалы уголовного дела», — указано в письме.

У Виктора жена на последних месяцах беременности, и ему нужно помогать ей. Однако срок его содержания под стражей продлевают. Недавно городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил нашего гражданина под стражей, несмотря на предоставленную информацию о возможности временного проживания в Бишкеке.

«Считаю необходимым вызвать посла Киргизии в МИД за разъяснениями в связи с арестом российского журналиста, а также принять все возможные меры для его освобождения», — Мельников.

Васильева арестовали в Киргизии по подозрению в вербовке наемников. Россиянина отправили в следственный изолятор.