Российского блогера Васильева арестовали в Киргизии по делу о наемничестве

Подозреваемого в вербовке наемников российского блогера Виктора Васильева арестовали в Киргизии. Об этом со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Бишкека сообщил «Интерфакс» .

В ведомстве заявили, что россиянина отправили в следственный изолятор до 17 июня.

Виктор Васильев представлялся политтехнологом и африканистом. Он вел свой Telegram-канал «Улыбаемся и машем». Последний пост там датирован 16 апреля.

В последние несколько месяцев Васильев сотрудничал с ИА «Регнум» в качестве обозревателя. Об этом сообщила главный редактор агентства Марина Ахмедова в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что африканист жаловался ей на то, что его публикации вызывали неодобрение властей в регионе.

В минувшую среду, 23 апреля, Первомайский суд Бишкека арестовал до 17 июня сотрудницу Русского дома Наталью Секерину, которую также заподозрили в организации вербовки наемников. Вместе с ней под стражу отправились бывший сотрудник пресс-службы мэрии города Оша Сергей Лапушкин и еще два человека.