Пик паводка возле Ильинки в Тюменской области спрогнозировали на 29 апреля | 360°

Общество 27 апреля 2024, 07:56 Пик паводка возле Ильинки в Тюменской области спрогнозировали на 29 апреля Богданова: власти ждут пик паводка у села Ильинка в Тюменской области 29 апреля Глава Казанского муниципального района Тюменской области / Telegram

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Вода прибывает в районе гидропоста в селе Ильинка Казанского района Тюменской области. Пик уровня воды в реке Ишим ожидается к понедельнику, 29 апреля. Об этом заявила глава района Татьяна Богданова.

По данным на утро 27 апреля уровень воды в реке Ишим составил 8,58 метра. Критическим считается уровень в восемь метров. За последние сутки уровень воды повысился на шесть сантиметров.

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«Состояние дамб стабильное. Было выявлено два просачивания на дамбе по улице Советская, которые своевременно устранили», — добавила Богданова.

Местным жителям оказывают помощь, им подвозят питьевую воду и все необходимое. Ранее о повышении уровня воды в реке Обь сообщил синоптик Роман Вильфанд.