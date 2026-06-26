Лагерь «Страна Героев» завершил работу в Нижегородской области

В Нижегородской области прошел Всероссийский военно-исторический лагерь «Страна Героев». Порядка тысячи талантливых школьников из 23 регионов страны отдохнули в санаторно-оздоровительном образовательном центре «Салют», сообщила пресс-служба Минкультуры.

В числе детей, побывавших в лагере, были в том числе и учащиеся из Донецкой Народной Республики. Проект реализовало Российское военно-историческое общество. В лагере создали четыре тематических направления: Хранители Истории», «Защитники», «Медиа Победы» и «Волонтеры Победы».

Благодаря различным мероприятиям участники смен приобрели навыки начальной военной подготовки, прикладной военной археологии и туристской подготовки, создания добровольческих акций и видеоконтента.

Ранее депутат Государственной Думы Анна Скрозникова рассказала, что детские лагеря отказались от советской практики со строгим распорядком и унифицированными программами. Теперь детский отдых стал разнообразным: школьники могут выбирать тематические смены.