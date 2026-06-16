Депутат Скрозникова подчеркнула, что современные лагеря превратились из «обязаловки» в пространство для развития ребенка

Выбор детского лагеря в современных условиях требует от родителей гораздо большей внимательности, чем это было раньше, поскольку количество форматов отдыха значительно увеличилось, программы стали разнообразнее, а качество услуг может существенно различаться. Об этом в честь дня рождения легендарного лагеря «Артек» рассказала Life.ru депутат Государственной Думы Анна Скрозникова.

Она отметила, что сегодняшний детский отдых кардинально отличается от советской модели. В то время лагеря были частью единой государственной системы со строгим распорядком и унифицированными программами, где, как в известном фильме, нужно было быть «бодрым» и «веселым».

Сегодня же лагерь перестал быть обязаловкой или «ссылкой на лето» и превратился в пространство для развития и самореализации ребенка. Современный подход позволяет детям выбирать тематические смены: робототехнику, изучение иностранных языков, спортивные сборы и многое другое. По словам парламентария, практически во всех лагерях теперь есть такие специализированные программы, дополненные курсами дополнительного образования. При этом качественных учреждений, по ее мнению, хватает в каждом регионе России.

«Сфера детского отдыха — моя школа жизни. Я прошла путь от вожатой до руководителя сети оздоровительных лагерей. Знаю о работе коллег не с чужих слов», — подчеркивает чиновница.

Чтобы сделать правильный выбор и обеспечить ребенку безопасный и полезный отдых, она рекомендует родителям тщательно проверять документы учреждения (лицензию и заключение Роспотребнадзора), изучать отзывы о питании и организации купания.