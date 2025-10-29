Квоту для трудовых мигрантов предложили увеличить в России почти на четверть

Минтруд России предложил увеличить квоту для трудовых мигрантов в 2026 году на 20%. Теперь она составит 278,9 тысячи человек. Об этом сообщил «Коммерсант» .

В ведомствах пояснили, что 92% квоты составляют квалифицированные специалисты для промышленности и инфраструктурных проектов. Оставшиеся 8% — это неквалифицированные рабочие, трудящиеся в тяжелых условиях, а также другие сотрудники, такие как рабочие по уходу за животными.

Речь идет о гражданах стран, с которыми у России действует визовый режим: Индия, Китай, Малайзия, Бангладеш и африканские государства. Российские компании обращаются в правительство с заявками на привлечение этих специалистов. На основе этих обращений Минтруд ежегодно устанавливает квоты, которые затем рассматривает межведомственная комиссия.

Квоты не отражают реальный приток рабочей силы. Например, за первое полугодие 2025 года работодатели привлекли только четверть от разрешенного числа мигрантов. В целом, из дальнего зарубежья в Россию едут все неохотнее. По данным МВД, в 2016–2019 годах на работу приезжало 120-130 тысяч человек, но затем эта цифра снизилась до 100-115 тысяч.

За первое полугодие российские суды оштрафовали компании на 1,6 миллиарда рублей за использование нелегального труда мигрантов. Всего за шесть месяцев наказали 9546 субъектов, среди которых 5638 юрлиц, 373 должностных лица, 2925 предпринимателей и 610 других физлиц. В 2024-м за первые полгода оштрафовали 7118 компаний.