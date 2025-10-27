Российские компании оштрафовали на 1,6 млрд рублей за незаконный труд мигрантов

Суды в России за первое полугодие выписали компаниям штрафы на 1,6 миллиарда рублей за незаконный труд мигрантов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные департамента при Верховном суде.

Всего за шесть месяцев наказали 9546 субъектов, среди которых 5638 юрлиц, 373 должностных лица, 2925 предпринимателей и 610 других физлиц. В 2024-м за первые полгода оштрафовали 7118 компаний.

За год показатель вырос в 1,3 раза. Штрафы за нелегальный труд мигрантов составляют от двух до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — до одного миллиона.

Более 35% мигрантов в период с июля по сентябрь не смогли сдать экзамен по русскому языку ас первой попытки.