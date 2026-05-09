Курсант военной академии сделал предложение девушке на Дворцовой площади

Учащийся военной академии, принимавший участие в параде Победы на Дворцовой площади, сделал предложение своей девушке после торжественного марша. Об этом сообщил ТАСС .

Пресс-служба Ленинградского военного округа подтвердила изданию, что курсант обучается в Михайловской военной артиллерийской академии.

Парад на Дворцовой площади в этом году открыл сводный расчет барабанщиков военных оркестров Санкт-Петербургского гарнизона. По центру города промаршировали более тысячи военных всех видов и родов войск, а также сотрудники Росгвардии, МЧС и МВД.

В параде на Красной площади в этом году впервые приняли участие представители войск беспилотных систем. Мероприятие в честь 9 Мая прошло без военной техники, такое решение приняли ради обеспечения безопасности.

Также в столице ограничили мобильную связь и СМС. Минцифры подтвердило, что меры безопасности уже сняли и операторы восстановят доступ абонентов к сервисам.