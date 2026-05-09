В Москве сняли ограничения на работу мобильного интернета

Мобильный интернет и СМС работают в Москве в прежнем режиме. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Ограничения, введенные в столице для обеспечения безопасности во время мероприятий в честь Дня Победы, сняли. В ведомстве уточнили, что операторы начали восстанавливать доступ абонентов к привычным сервисам.

«Пока работает „белый список“ сайтов, с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме», — подчеркнули в Минцифры.

Ограничения не коснулись голосовой связи, домашнего интернета и Wi-Fi, они продолжают работать в обычном режиме. Жителей и гостей столицы также предупредили, что в городе при непосредственных угрозах могут точечно вводить ограничительные меры в целях безопасности. Операторы проинформируют абонентов, если это произойдет.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что ограничения связи могут вызывать неудобства, но они нужны для обеспечения безопасности. Их ввели из-за реально существующих угроз, уточнила она.