Курильские блогеры сняли на видео образование второго кратера на вулкане Эбеко

Фото: Пресс-служба МЧС

Путешественники запечатлели момент образования нового кратера на вулкане Эбеко на Северных Курилах. Об этом блогеры сообщили в Telegram-канале «KURIL BAND».

«Мы стали первыми свидетелями исторического события — на вулкане Эбеко образовался новый прорыв. То есть фактически у нашего любимого вулкана теперь два действующих кратера», — отметили авторы сообщения.

В конце июля вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. МЧС присвоило вулкану «красный» код авиационной опасности. Вулкан Эбеко выбрасывал трехкилометровый столб пепла 8 августа.

В конце июля ГУ МЧС по Камчатскому краю предупреждало, что в ближайший месяц ожидается мощное извержение вулкана Безымянный с выбросом пепла на высоту до 15 километров. Специалисты прогнозировали сход обломков пород в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров.

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