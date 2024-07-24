На Камчатке произойдет мощное извержение вулкана Безымянный
МЧС: вулкан Безымянный на Камчатке дважды выбросил пепел на высоту до 3 км
Пепловый шлейф с вулкана Безымянный на Камчатке может накрыть село Атласово. Такое предупреждение сделали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
«Вулкан Безымянный 24 июля выбросил пепел на высоту три километра», — сообщили спасатели.
Выброс произошел дважды, передали в институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
При изменении направления ветра пепел может выпасть в селе Атласово Мильковского округа. Жителям напомнили, что в таком случае необходимо оставаться в помещениях с плотно закрытыми дверьми и окнами.
«В случае необходимости передвигаться по улицам — используй средства защиты», — предупредили в МЧС.
В ближайший месяц ожидается мощное извержение Безымянного с выбросом пепла на высоту до 15 километров. Возможен сход обломков пород в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров.
«Спутниковые данные KVERT показывают значительное увеличение размеров и температуры термальной аномалии над вулканом», — уточнили в министерстве.
Жителям и гостям края настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного.
Ранее вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 1,5 километра на Курилах. Шлейф распространился в югo-западном направлении на расстояние более пяти километров. Угроз для населения не было.