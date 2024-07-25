Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 километров

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

«Вулкану Безымянному на Камчатке присвоили „красный“ код авиационной опасности. Причина — пепловый выброс на высоту до 12 километров», — написали в публикации ведомства.

В МЧС отметили, что частицы пепла очень опасны для воздушных судов, которые летают над регионом. Всем службам, чья авиация находится в небе над Камчаткой, передали предупреждение.

О мощном извержении Безымянного стало известно утром 24 июля. Как заявили в МЧС, пепловый шлейф мог накрыть село Атласово. Жителей предупредили, что в таком случае нужно оставаться в помещениях с закрытыми окнами и дверьми.