Курганский губернатор предложил «перепрошить» россиян для роста рождаемости

Чтобы увеличить рождаемость в России, необходимо не просто предлагать материальные стимулы, а изменить информационную политику и обратить внимание на идеологию. Важно, чтобы люди хотели иметь больше детей, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков во время прямой линии в эфире «ГТРК-Курган».

«На мой взгляд, нам надо покопаться в головах, понять, куда мы пошли не туда, какие ошибки мы совершили в формировании нашей идеологии, общественно-информационной повестки», — сказал он.

По его словам, необходимо полностью пересмотреть подход, который определял развитие общества в последние десятилетия. Депутат также отметил, что все попытки государства стимулировать рождаемость и увеличить семьи, обещая материальную помощь, не увенчались успехом.

Шумков назвал проблему комплексной. Он добавил, что за последние 30 лет создали общество потребления, в котором дети уже не являются приоритетом.

Независимый демограф Алексей Ракша ранее сообщил, что ситуация с низкой рождаемостью в России пока не сильно меняется. В этом году в стране распались семь из 10 браков. На 360 пар, которые узаконили свои отношения. Американский бизнесмен, основатель SpaceX и глава Tesla Motors Илон Маск назвал падение уровня рождаемости самой большой угрозой для человечества.