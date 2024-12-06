Демограф Ракша заявил, что Год семьи не сильно улучшил статистику разводов, браков и рождаемости

Ситуация с низкой рождаемостью в России пока меняется не так быстро. Сегодня на одну женщину приходится в среднем по 1,44 ребенка. Год семьи пока не сильно улучшил эту статистику, рассказал независимый демограф Алексей Ракша в интервью ИА НСН .

Специалист отметил, что в России наблюдается низкие показатели по вторым детям в семье, однако страна впервые обогнала Евросоюз по рождаемости.

В этом году в стране распались семь из 10 браков. На 360 пар, которые узаконили свои отношения, пришлось 318 разводов, резюмировал Ракша.