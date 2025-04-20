Кулич весом 70 килограммов испекли в парке миниатюр в Крыму

В Крыму испекли огромный пасхальный кулич и украсили его пряниками с видами крымских достопримечательностей. Попробовать угощение могут бесплатно все гости парка миниатюр. Об этом сообщили «РИА Новости» .

«Наши пекари испекли оригинальный гигантский кулич, который мы назвали „Крым в миниатюре“. Выпечка размерами около 2,5 метра в окружности, весом — 70 килограммов», — рассказал директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко Жиленко.

Ранее Владимир Путин подарил патриарху Кириллу на Пасху яйцо ручной работы. По традиции, во время ночной службы в храме Христа Спасителя президент и глава Русской православной церкви обменялись пасхальными подарками.