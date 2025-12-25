Россиянам назвали зарплату, при которой есть смысл копить на пенсию

Глава НАПФ Беляков: копить на пенсию можно при доходе выше прожиточного минимума

Пенсионные сбережения целесообразны при любом доходе, превышающем прожиточный минимум. Главный фактор — это не размер откладываемых денег, а регулярность накоплений. Об этом заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков в беседе с агентством «Прайм» .

«Уровень дохода не принципиален. Важен не столько размер заработка, сколько регулярность накоплений», — сказал он.

По словам Белякова, даже маленькие ежемесячные взносы могут очень положительно повлиять на благосостояние в пожилом возрасте. Это произойдет благодаря эффекту сложных процентов.

Начинать копить на пенсию нужно как можно раньше. Это поможет быстрее выработать привычку постоянно откладывать деньги. Она ляжет в основу финансовой устойчивости и в будущем поможет накопить большую сумму.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова предложила использовать правило «24 часов» для накоплений. По ее словам, от основного дохода можно откладывать 10%.