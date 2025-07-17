«Кто осилит 536 страниц?» Мизулина задала вопросы о новых штрафах в России

Россиянам будет сложно разобраться с актуальным списком запрещенных экстремистских материалов, так как он насчитывает сотни страниц. Об этом в Telegram-канале заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«После принятия законопроекта с перебоями работает сайт Минюста. Видимо, все ищут список экстремистских материалов. В нем 536 страниц, кто осилит?» — задалась она вопросом.

Мизулина прикрепила скриншот ответа подписчика о том, что операторы связи видят историю поисковых запросов абонентов.

«Многие спрашивают о том, как могут проверить историю поиска. Тут подсказывают один из вариантов. Он сомнительный. Это на деле маловероятно», — добавила она.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к проекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести в России штрафы за поиск в Сети экстремистских материалов.