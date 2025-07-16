Сегодня 19:32 Госдума предложила «штрафы за VPN». Что это и кого коснется? Депутат Матвейчев рассказал о том, какие материалы считаются экстремистскими 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к принятию поправки о введении ответственности за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN. Как будет работать нововведение, коснется ли это всех россиян и что считать таковым — узнал 360.ru.

Зачем вводят закон о поиске экстремистcких материалов и рекламе VPN Авторы законопроекта предложили радикально сменить парадигму. По словам юриста Федора Кравченко, ответственность хотят ввести не для тех, кто распространяет информацию, а для тех, кто ее ищет, потому что те тоже могут передавать. Запрет на рекламу сервисов обхода блокировок связан с поиском пользователями сайтов с экстремистскими материалами и фактическим доступом к ним. «Административная ответственность будет устанавливаться за нарушение действующих правил, мы не вводим ничего нового. Ответственность за распространение экстремистских материалов существует. Пришло время ввести и за поиск», — рассказал 360.ru один из авторов законопроекта депутат Госдумы VII созыва, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Что известно про закон о поиске экстремистских материалов и рекламе VPN Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с RT отметил, что факт входа человека в запрещенные и признанные в РФ экстремистскими соцсети Meta Facebook и Instagram закон нарушать не будет. Нет ничего страшного в том, что пользователь решил опубликовать фото из отпуска и просмотреть посты друзей. Ответственность возникает только в случае умышленного поиска и просмотра материалов, признанных экстремистскими и внесенных в соответствующий список Минюста, равно как и их распространения. Тогда даже использование VPN может быть квалифицировано как один из признаков осознанного обхода блокировок. «Новые правила могут коснуться абсолютно всех, если все же будут приняты. В текущей формулировке еще много пробелов и лазеек для нарушения. Правоохранителям нужно доказать умысел того, кто ищет экстремистскую информацию», — отметила юрист Анастасия Билялова.

Фото: Олег Матвейчев / РИА «Новости»

О том же говорит и член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Экстремистские материалы не находятся в свободном доступе. Человек осознает, что ищет запрещенную информацию, а задача полицейских при составлении протокола — умысел доказать. «Случайно наткнуться на подобный контент в Сети нельзя. Сам по себе поиск не наказуем, а для привлечения к ответственности важен доступ к материалам», — рассказал Матвейчев. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять поправки ко второму чтению. Оно состоится 17 июля. В случае одобрения закон вступит в силу с 1 сентября. Как будут выявлять нарушителей закона о поиске экстремистcких материалов Сейчас хорошо контролируют то, что происходит в СМИ. Этим занимаются Роскомнадзор, МВД и ФСБ с помощью специального оборудования и средств, которые ищут информацию по словам-маякам. Также существуют доносчики, которые передают в правоохранительные органы и общественные организации информацию о том, кто, где и когда сказал «не то». Депутат Эрнест Валеев напомнил, что действующим законодательством уже предусматривается оповещение мобильными операторами правоохранительных органов. Ответственность наступит за поиск и распространение материалов, которые направлены на нанесение вреда России, свержение власти и действующего конституционного строя.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Экстремистские материалы — публикации, которые включены в Федеральный список экстремистских материалов. Не очень понимаю, почему у кого-то вызывает недоумение привлечение к ответственности за попытку использования человеком таких сайтов и баз данных», — отметил политик. Кравченко считает, что наказание за нарушение закона будет выборочным. Причем пострадать может обычный человек, ранее не занимавшийся противоправной деятельностью. Например, Матвейчев обратил внимание на то, что ссылки на такого рода материалы могут быть использованы при написании диссертаций и других научных трудов. То есть человек не собирался нарушать закон, а все равно под него попал. Других разъяснений о работе нововведения в случае его одобрения пока нет. Будут ли штрафы за использование VPN-сервисов За использование сервисов по обходу блокировок с целью поиска экстремистского контента гражданам, согласно внесенным в Госдуму поправкам в КоАП, может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

За рекламу тоже ждут административные взыскания: для физических лиц от 50 до 80 тысяч рублей;

должностных — от 80 до 100 тысяч;

юридических — от 200 до 500 тысяч рублей. Реакция общественности Против законопроекта выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, под него попадут обычные люди, а также общественные организации, в том числе и те, которые занимаются поиском противоправного контента в Сети. «Сейчас Федеральный список экстремистских материалов насчитывает 5473 позиции: от жестокого контента с видео убийств мигрантов и лиц разных национальностей до мемов и треков иноагентов, картинок про расовое превосходство, рисунков со свастиками и так далее. Каждый гражданин должен с этим списком ознакомиться. Или как? Как будут устанавливать умысел в поиске таких материалов?» — написала деятель в своем телеграм-канале.

Фото: РИА «Новости»

Мизулина заявила, что из-за принятия закона о штрафах за поиск экстремистских материалов ее организация не сможет передавать данные в МВД. Заместитель председателя Госдумы и первый заместитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков тоже высказался негативно. «Я категорически против штрафов за просмотр нежелательного контента через VPN. Это не защита общества, а нападение на базовые права граждан. Готовим наши предложения с юристами», — отметил он у себя в телеграм-канале. Его партия отказалась поддерживать законопроект.