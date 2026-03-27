Крымский мост открыли для движения

На Крымском мосту возобновили движение автомобильного транспорта после временного закрытия. Об этом сообщил телеграм-канал оперативной информации об обстановке на объекте.

«Движение автотранспорта возобновлено по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.

Ранее в пять утра в пятницу движение на мосту остановили, из-за чего в пути задержались следующие на полуостров поезда из Крыма и Москвы. Спустя несколько часов движение восстановили, но в 10:50 стало известно о новых ограничениях из соображений безопасности.

Транспортный переход между Таманью и Керчью является стратегическим объектом, его безопасности уделяют первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий материк и Крым, сухопутный, он проходит через территорию новых регионов России.

Ранее пробка у Крымского моста растянулась на 125 часов, в зоне досмотра находились более 800 автомобилей.