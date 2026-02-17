Более 800 машин ждут очереди на досмотр у Крымского моста после 15-часового простоя

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. В очереди на досмотр сейчас скопились сотни автомобилей, сообщили в оперативном штабе республики.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 560 транспортных средств», — отметили в пресс-службе.

Со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр — 325 машин.

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли вечером 16 февраля. Путепровод был недоступен для транспорта с 18:40 до 10:02.

Остановка движения на Крымском мосту также выбила из графика 16 составов. Пассажирам, чьи поезда задерживались более чем на четыре часа, предоставили питание и воду.

Над регионами России за ночь сбили более 150 беспилотников. Десятки дронов уничтожили над Крымом и акваторией Черного моря.