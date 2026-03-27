Крымский мост снова перекрыли

Крымский мост закрыли второй раз за 27 марта

В пятницу, 27 марта, Крымский мост временно перекрыли для движения транспорта во второй раз. Об этом сообщил телеграм-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

До этого движение по мосту уже останавливали в районе пяти утра. В связи с этим четыре пассажирских поезда из Перми и Москвы задержались в пути более четырех часов. В 10:13 Крымский мост вернулся к обычной работе.

Проезжающих Крымский мост обязали проходить детальную процедуру досмотра для безопасности. На полуострове продолжает действовать желтый уровень террористической опасности, поэтому транспортный объект в случае необходимости перекрывают.

Осенью 2025 года на Крымском мосту ввели новые ограничения. С тех пор со стороны Тамани разворачивают микроавтобусы, которые по документам проходят пассажирскими, но работают в качестве грузовиков.