Круглосуточные медпункты и реанимация. Как помогают пострадавшим волонтерам в Анапе

Фельдшер Лящина: у волонтеров в Анапе могут обостряться хронические заболевания

Открывшиеся на береговой линии Анапы медицинские пункты полностью готовы к оказанию помощи пострадавшим волонтерам. Об этом 360.ru рассказала фельдшер выездной бригады территориального центра медицины катастроф Краснодарского края Виктория Лящина.

«У нас есть все условия для оказания экстренной неотложной медицинской помощи, все оборудование и медикаменты также присутствуют», — сказала она.

В наличии у сотрудников медпунктов — дефибриллятор для сердечно-легочной реанимации, концентратор для подачи увлажненного кислорода, аппарат ЭКГ и реанимационные сумки с полным набором средств.

По словам Лящиной, бригады работают ежедневно с 09:00 до 17:00, затем на дежурстве остаются работники трех круглосуточных медицинских пунктов.

«В смене по три медика. Бригада работает по три-четыре дня, затем нас меняют», — пояснила фельдшер.

Чаще всего, заметила Лящина, волонтеры обращаются с обострившимися хроническими заболеваниями, головными болями и мелкими травмами.

В городской больнице Анапы организовали 14 резервных коек с подачей кислорода на случай экстренного поступления пациентов с признаками отравления парами нефтепродуктов.

Накануне в городе скончался 17-летний волонтер. Его родственники убеждены, что юноша надышался мазутом при уборке, однако окончательную причину смерти еще не установили.