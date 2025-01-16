Шесть медпунктов развернули в Анапе для пострадавших волонтеров

Для оказания медицинской помощи волонтерам в Анапе на береговой линии развернули шесть врачебно-фельдшерских постов. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем Telegram-канале .

Пять из них заработали на базе пунктов обогрева на пляжах в Благовещенской, Витязево, в районе реки Можепсин, на Пионерском проспекте и в Джемете. В каждом дежурят по два медика. Еще один пункт появился в помещении мойки птиц.

В городской больнице Анапы организовали 14 резервных коек с подачей кислорода на случай экстренного поступления пациентов с признаками отравления парами нефтепродуктов. За период с 18 декабря госпитализация потребовалась трем участникам работ по очистке берега.

«Все они уже выписаны по выздоровлению. В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано», — рассказал Филиппов.

Ранее в Анапе скончался 17-летний волонтер. Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам, однако родные юноши уверены, что он надышался мазутом при уборке. Брат подростка заявил, что тот был абсолютно здоров.