Критику песни «Сигма-бой» в Европе оценили в «Движении первых»

«Движение первых»: талант детей из РФ признали, несмотря на критику «Сигма-бой»

Среди молодежи разных стран талант российских детей востребован, несмотря на попытки европейских политиков запретить популярный хит «Сигма-бой». Об этом в Telegram-канале написал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

«Культура отмены всего российского на Западе выходит на новый уровень, не имея ничего общего со свободой слова. <...> Горжусь тем, что талант наших ребят остается востребованным среди молодежи разных стран мира», — подчеркнул он.

Член Европарламента от партии «Вольт Европа», немецкий политик Нела Риль заявляла, что российский хит «Сигма-бой» якобы распространяет пророссийское и патриархальное мировоззрение.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России проверит поп-хит «Сигма-бой» из-за откровенных танцев школьниц.