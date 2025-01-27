Критику песни «Сигма-бой» в Европе оценили в «Движении первых»

Среди молодежи разных стран талант российских детей востребован, несмотря на попытки европейских политиков запретить популярный хит «Сигма-бой». Об этом в
Telegram-канале написал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.
«Культура отмены всего российского на Западе выходит на новый уровень, не имея ничего общего со свободой слова. <...> Горжусь тем, что талант наших ребят остается востребованным среди молодежи разных стран мира», — подчеркнул он.
Член Европарламента от партии «Вольт Европа», немецкий политик Нела Риль заявляла, что российский хит «Сигма-бой» якобы
распространяет пророссийское и патриархальное мировоззрение.
Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России
проверит поп-хит «Сигма-бой» из-за откровенных танцев школьниц.
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