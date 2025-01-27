Генпрокуратуру попросили проверить трек «Сигма-бой»

Генеральная прокуратура России проверит поп-хит «Сигма-бой» из-за откровенных танцев школьниц. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, с заявлением в ведомство обратились представители движения «Сорок сороков». Они попросили внести изменения в федеральный закон об информации и запретить сексуализацию детей.

Также представители организации попросили запретить детские конкурсы красоты, пилонный спорт и модные дефиле с участием несовершеннолетних.

Ранее немецкий политик Нела Риль отмечала, что трек «Сигма-бой» необходимо запретить в Евросоюзе из-за «пророссийского и патриархального мировоззрения».

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров в ответ заявлял, что в попытках запретить песню европейские политики выступают против российских детей, их творчества и современной поп-культуры.