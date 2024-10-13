Критика Троицкого признали иноагентом за призыв убивать российских политиков

Музыкального критика Артемия Троицкого* признали иноагентом за антироссийские высказывания, а также призывы убивать российских политиков. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на судебные документы.

Критик подал иск в суд против Минюста России, чтобы с него сняли статус иноагента. Троицкий* заявил, что это унижает его достоинство и репутацию.

В материалах, с которыми ознакомилось агентство, указано, что Троицкий* как физлицо находится под иностранным влиянием. Критик распространяет мнения о решениях российских властей, материалы об СВО, ВС России.

Выяснилось, что Троицкий* дает интервью иностранным площадкам, в которых в том числе призывает к убийству российских политиков, распространяет ложную информацию о спецоперации и оскорбляет власти РФ. Суд иск Троицкого* не удовлетворил, высшая инстанция также оставила без изменений решение суда.

Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск. Ее обвиняют в оправдании терроризма.



*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.