Критические моменты в водоснабжении ДНР остались позади

Фото: Ruslan Yarocky/URA.RU/www.globallookpress.com

Ситуация с водоснабжением в ДНР улучшается, даже несмотря на продолжающуюся водную блокаду. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, его слова привело РИА «Новости».

«Сейчас уже ситуация постепенно улучшается. Но самые критические моменты [были] прошлым летом и осенью: вода подавалась два часа раз в три дня», — рассказал он.

Ранее Пушилин отметил, что бои на окраине Святогорска и Рай-Александровки приближают момент, когда проблемы с водоснабжением региона удастся решить. Однако полностью ситуация нормализуется только после освобождения Славянска, через который проходит ключевой канал Северский Донец — Донбасс.

В прошлом году он также сообщал о геологоразведке в регионе, чтобы найти новые источники воды для жителей.

