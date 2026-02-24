Пушилин сообщил о боях на окраинах Святогорска

Боевые действия развернулись на окраинах Святогорска в ДНР. Это приближает решение проблемы водоснабжения региона, нарушенного киевским режимом, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» .

«Мы наблюдаем очень внимательно. Видите, и на окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка — населенный пункт, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения», — сказал он.

Пушилин добавил, что с освобождением Славянска канал Северский Донец — Донбасс заработает в полную силу. Сейчас республика получает не более 35% нужного объема воды из-за того, что Украина нарушила работу канала, начинающегося в пригороде Славянска. С июля 2025 года в городах ввели графики подачи воды.

Ранее УФСБ России по ДНР сообщило, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 178 атак беспилотников ВСУ.