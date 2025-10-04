Геологическую разведку по поиску воды будут проводить в ДНР

В ДНР продолжается работа по поиску новых источников воды для населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Проводить разведку запасов подземных вод нам помогает МЧС России: в Республику уже направлена специальная техника, в том числе буровые установки», — подчеркнул Пушилин.

В Амвросиевском муниципальном округе пробурили скважину для добычи подземных вод, сейчас специалисты проводят ее промывку, после чего оценят возможный объем добычи. Геологоразведку проведут на всей территории региона. По словам Пушилина, это лишь одна из мер, которые принимают для преодоления водной блокады.

Ранее глава ДНР доложил Путину о серьезных проблемах с водоснабжением в республике. По его словам, благодаря водоводу, внутренним резервам и поставкам цистерн из других регионов удалось собрать до половины от необходимого количества воды.