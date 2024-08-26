Кремль впервые прокомментировал задержание Дурова во Франции

Песков: Кремль не слышал пока официальных заявлений по поводу задержания Дурова

Фото: РИА «Новости»

Кремль пока не получал официальных заявлений по поводу того, в чем конкретно обвиняется основатель Telegram Павел Дуров. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации, что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что президент России Владимир Путин не встречался с Дуровым, когда находился с официальным визитом в Баку.

Павла Дурова задержали в субботу в аэропорту Ле-Бурже. Местные СМИ заявляли, что основателя платформы обвинили сразу по ряду статей, в том числе в отказе Telegram сотрудничать с властями республики.

Ранее редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования.

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