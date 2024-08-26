Симоньян: Дурова задержали для получения ключей шифрования, и он их отдаст

Владельца и основателя Telegram Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Что главное в истории с Дуровым? <…> Его закрыли, чтобы забрать ключи. И он их отдаст», — заявила Симоньян.

Главред посоветовала россиянам, использующих Telegram для «чувствительных разговоров и переписок», удалить сообщения немедленно и «больше так не делать».

Симоньян ранее отметила, что Дуров уехал из России, чтобы не сотрудничать со спецслужбами. И даже сменил имя на Поля дю Рова, но это не помогло, заключила журналистка.