Песков заявил о необходимости цензуры во время боевых действий

Распространение информации ограничивать нельзя, но в условиях боевых действий цензура необходима. Об этом в интервью ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Свобода слова должна быть, если выйти из «периода острого воспаления», добавил пресс-секретарь российского лидера.

«Когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — подчеркнул он.

По его мнению, Россия вышла на уровень критической конфронтации с государствами коллективного Запада. Самые уважаемые международные масс-медиа зачастую не гнушаются говорить неправду. Это негативная динамика, и уподобляться им нельзя, отметил Песков.

Президент Владимир Путин 2 сентября дал интервью монгольской газете «Оноодор» и рассказал, что в России есть свобода слова — это твердо гарантировано Конституцией. От СМИ лишь требуется соблюдать законодательство.