Путин заявил о свободе СМИ в России

Путин: в России СМИ свободны, это гарантировано Конституцией

В России есть свобода слова, от СМИ лишь требуется соблюдать законодательство. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

«В России средства массовой информации свободны. Это твердо гарантировано Конституцией», — сказал Путин.

Также глава государства указал на необходимость плюрализма в сфере информации. Отдельно президент обратил внимание, что власти контактируют с телеканалами и прессой вне зависимости от редакционной политики.

Затронул он и вопрос работы иностранных журналистов, которые получили аккредитацию в России. Они, подчеркнул Путин, должны строго соблюдать законы страны.

«Таким образом, будет сохранен необходимый баланс между свободой прессы и национальной безопасностью», — пояснил российский лидер.