Ушаков не исключил участия военных из КНДР в параде Победы

В параде 9 Мая в честь 80-летия Победы могут принять участие военнослужащие из Северной Кореи. Об этом на брифинге заявил помощник президента Юрий Ушаков, его процитировало РИА «Новости» .

Он уточнил, что в проходящем в Москве торжественном параде примут участие воинские контингенты некоторых государств. Среди них может быть и КНДР, добавил он.

«Я думаю, что да», — ответил Ушаков на вопрос о возможном участии в мероприятии северокорейских военных.

Также помощник президента рассказал, что несколько государств уже согласились отправить воинский контингент для парада.

«Пока не могу назвать вам точную цифру, но уже ясно, что несколько стран дали согласие на это», — подчеркнул он.

Ранее приглашение на празднование Дня Победы в Москве принял премьер Словакии Роберт Фицо. Он подтвердил, что имеет исключительный интерес в посещении торжеств по случаю победы над фашизмом.