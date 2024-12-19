Путин пригласил всех желающих приехать на празднование Дня Победы

Путин: Россия будет рада видеть другие страны на праздновании Дня Победы

Россия будет рада видеть на праздновании 80-летия Победы представителей всех стран, в том числе государств антигитлеровской коалиции. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

Он обратил внимание, что страны антигитлеровской коалиции внесли заметный вклад в победу над нацизмом, поэтому гостей из этих государств будут рады видеть в российской столице.

«Моя позиция такая: мы открыты вообще для всех, кто захочет быть с нами», — отметил он.

Глава государства также рассказал, что приглашением иностранных гостей в основном занимается министерство иностранных дел.

Ранее Путин ответил на вопрос о возможности захоронения тела Владимира Ленина. По его словам, эта тема раскалывает общество, поэтому никаких шагов в данном направлении предпринимать пока нельзя. Российский лидер также признался, что в одном его кабинете стоит бюст Ломоносова, а во втором есть икона.