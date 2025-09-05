Краснов выступил на сессии ВЭФ «Свобода предпринимательства в России»

Генпрокурор Игорь Краснов выступил на сессии «Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса». Мероприятие состоялось в рамках Восточного экономического форума — 2025.

Предметом дискуссии стали актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательских инициатив, цифровизации механизмов взаимодействия бизнеса и власти и выработки дальнейших мер по снижению административных барьеров.

«За истекшее десятилетие поднимаемые на Восточном экономическом форуме вопросы стали для нас важным ориентиром при организации работы. Тот доверительный диалог, который здесь возникает, нередко очерчивает абсолютно новые направления надзорных мероприятий. И я всем за это признателен», — сказал Краснов.

Участниками сессии стали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, директор департамента обеспечения регуляторной политики правительства Андрей Спиридонов, первый замминистра транспорта Валентин Иванов и другие.

Во время своего выступления Краснов призвал бороться с неразберихой в неналоговых платежах.