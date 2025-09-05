Краснов призвал бороться с неразберихой в неналоговых платежах

Непрозрачная схема неналоговых отчислений с предпринимателей превращает их в поборы. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на Восточном экономическом форуме.

«На мой взгляд, одним из возможных решений данной проблемы могло бы стать создание единого электронного реестра всех существующих платежей для бизнеса», — предложил он.

Краснов добавил, что эту идею уже поддержали в правительстве и начали воплощать в жизнь.

Накануне генеральный прокурор встретился на полях форума с представителями бизнес-сообщества. По итогам встречи, в частности, он поручил проверить работу Госавтоинспекции, Ространснадзора и Росавтодора из-за жалоб предпринимателей.