Краснов назвал невозможным возвращение смертной казни в России

Кандидат на должность председателя Верховного суда России, генпрокурор Игорь Краснов заявил, что возобновление смертной казни в России невозможно. Его процитировало РИА «Новости» .

«Мое мнение однозначно — это невозможно, и позиция государства по данному вопросу является окончательной», — сказал он, отвечая на вопрос в Совете Федерации.

По словам Краснова, позиция правительства основана на решениях Конституционного суда.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция российского президента Владимира Путина по поводу моратория на смертную казнь не изменилась.

До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе государства с предложением вернуть такой вид наказания. В комментарии 360.ru он заявил, что казнить нужно террористов и педофилов.