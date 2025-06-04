Миронов снова призвал отменить мораторий на смертную казнь

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к президенту Владимиру Путину с призывом отменить мораторий на смертную казнь. Свою позицию депутат прокомментировал 360.ru.

По его словам, международные обязательства, на которые ранее опирался Конституционный суд и из-за которых смертные приговоры не выносили и не приводили в исполнение, утратили актуальность. При этом партия всегда выступала за смертную казнь для террористов, их пособников, а также педофилов.

«Снятие моратория на высшую меру наказания особенно актуально сегодня, когда ВСУ и спецслужбы Украины осуществляют преступные акты террора на территории России», — подчеркнул Миронов.

Чтобы вернуть смертную казнь, необходимо пересмотреть решения Конституционного суда по этому вопросу, напомнил он.

Согласно февральским данным ВЦИОМ, за возвращение смертной казни выступает почти половина россиян. При этом полную ее отмену поддерживают всего 15%.