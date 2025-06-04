Позиция Путина по мораторию на смертную казнь не изменилась

Президент России Владимир Путин не менял свою позицию по поводу моратория на смертную казнь. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что о позиции главы государства по этому вопросу знают все.

«Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции президента на этот счет», — привело слова Пескова РИА «Новости».

С предложением отменить мораторий на смертную казнь к президенту России Владимиру Путину обратился глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В комментарии 360.ru он пояснил, что выступил за введение высшей меры наказания для террористов и их пособников, а также осужденных за сексуальные преступления против детей.

Политик добавил, что для отмены моратория необходимо отменить прежние решения Конституционного суда, в которых он опирался на международные обязательства, которые на сегодня утратили свою актуальность.